木村屋は、「さくらんぼ葛バー」を改良し、2025年6月1日より販売を開始します。 木村屋「さくらんぼ葛バー」  ■価格：184円(税込)■販売開始日：2025年6月1日【販売期間・購入方法】■販売期間：2025年6月1日〜2025年9月30日(予定)■販売場所：木村屋 本店および鶴岡市、酒田市内各店  木村屋は、昨年試食会で大好評を博した「さくらんぼ葛バー」を改良し、2025年6月1日より販売中です。山形県産