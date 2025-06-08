クラブでの戦いを終え、現在はフランス代表に合流しているレアル・マドリードFWキリアン・ムバッペ。代表には今季のチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンの選手も複数入っており、一部ではムバッペに複雑な感情があるのではとも言われてきた。ムバッペは昨季までPSGに所属していたが、ムバッペが退団した直後のシーズンにCLを制することになったのだ。ムバッペが微妙な心境となっても不思議はない。ただ、ムバッペは