人間は食事をするだけでエネルギーを消費できることをご存じでしょうか。単純に「食べたら太る」と考えるのは危険です。健康に脂肪を減らすにはどうすればいいのか、糖尿病専門医である大坂貴史氏の著書『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）より、肥満を解決する「食生活」のポイントをみていきましょう。〈本記事の登場人物〉横田みずほさん（52歳・女性）1児の母。冷え性が悩み。医師から、筋肉をつくったり維持し