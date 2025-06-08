現地時間6月6日、トランプ米大統領はエアフォースワン機内で取材陣に対し、イーロン・マスク氏とは当面話すつもりはないとした上で、「彼がテスラで順調にいくことを願う」と述べました。トランプ大統領はこれまでに、マスク氏が所有する企業との政府契約を打ち切る可能性を示唆しています。トランプ大統領と、米政府効率化省(DOGE)の責任者を辞任したばかりのマスク氏は、現地時間6月5日に公の場で口論し、両者の関係の決裂を示し