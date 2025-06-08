薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、きょう8日夕方からあさって10日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意が必要です。 梅雨前線が九州付近を北上し前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州南部では大気の状態が不安定となっています。 8日午前8時半までに三島村の硫黄島で39ミリ、鹿児島市で33ミリの激しい雨を観測しました。 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では10日にかけて雷を伴った非常に