河内遙による話題の漫画を、Aぇ! group・正門良規が連続ドラマ初主演、恋愛ドラマ初挑戦でドラマ化した『ムサシノ輪舞曲』。本作は10歳年上の女性を一途に思い続ける蕎麦屋の息子・阿川龍平（正門良規）と、龍平に思われるバレエ講師のヒロイン・武蔵原環（高梨臨）による“大人の恋愛ドラマ”だ。6月7日（土）に放送された第8話では、失恋した龍平がモデルに挑戦する展開に。魅惑的な黒シャツ姿で女性モデルと密着しながらの撮影