狂歌師や戯作者として活躍した大田南畝は、旺盛な好奇心から様々な体験に挑戦し、その様子を記録していました。一説には日本人で始めてコーヒーを飲んだとも言われており、その独特な風味に面食らったかも知れません。今回は大田南畝の随筆『瓊浦又綴（けいほゆうてつ）』から、コーヒー体験記を紹介したいと思います。※大田南畝に関するおすすめ記事ワイルドすぎでは…江戸時代、大田南畝が食した薩摩の郷土料理「えのころ飯」（