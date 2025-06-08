第75回安田記念（GI、芝1600m）が行われる東京競馬場の馬場情報が8日、JRAより発表された。東京は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.5／標準」、芝の含水率はゴール前14.4％、4コーナー15.0％と計測された。 ■上がり3F最速馬に警戒 土曜東京芝のクッション値は「9.2」。日本ダービー週の金曜が「7.9」、土曜が「8.9」だったことを考えると、今週は良好な馬場