紀藤正樹弁護士が8日までにX（旧ツイッター）を更新。フジテレビなどを束ねる、フジ・メディア・ホールディングス（FMH）が5日、中居正広氏と元社員の女性アナウンサーの間で起きた一連の問題に関し、当時の港浩一元代表取締役社長（73）と大多亮元専務取締役（66）を提訴するとしたことに言及。「フジテレビが中居氏まで訴えるのか、通常なら水面下で、既に損害賠償請求をしている事案でもあり、気になる」とつづった。紀藤氏はFM