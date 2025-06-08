【プレイバック「私が見た長嶋茂雄」】#11【私が見た長嶋茂雄】当然のように電車改札を「顔パス」しようとして、駅員に捕まった“燃える男”、“ミスター”の愛称で国民的人気を誇ったプロ野球元巨人監督の長嶋茂雄さんが6月3日、都内の病院で肺炎のために亡くなった。享年89。選手、監督として数々の伝説、逸話を残した「ミスタープロ野球」は、身近に接した誰もにそれぞれの「長嶋茂雄像」を強く印象づけてもいる。日刊ゲンダ