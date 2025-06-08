日本政策投資銀行と三井不動産は6月18日、「Stanford Professor George Foster Sports Innovation Conference 2025」を、東京ミッドタウン日比谷にて開催する。Stanford Professor George Foster Sports Innovation Conference 2025同イベントは、スタンフォード大学ビジネススクールでスポーツビジネスを研究しているジョージ・フォスター教授の協力のもと実施する。スタンフォード大学では、ジョージ・フォスター教授が中心とな