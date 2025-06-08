歌舞伎俳優の尾上松也が８日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。大先輩の歌舞伎俳優から楽屋に呼び出された過去を告白した。この日は歌舞伎「刀剣乱舞」でタッグを組む歌舞伎俳優の中村獅童と日本舞踊家の尾上菊之丞との鼎談。伝統芸能の世界に生まれただけに、菊之丞「やっぱり、野球がやりたい。野球部で野球やりたかったよね」と子どものころの夢を語った。すると松也も「僕も同じですね。僕もだって、『将来の夢