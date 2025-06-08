森保一監督 写真：JFA/アフロ サッカー日本代表は6月5日、オーストラリア西海岸のパースで行われた2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第9節でオーストラリア代表と対戦。 【動画】森保監督「同じサッカーでも別競技」その言葉に秘めた思い！ 試合終了間際のゴールで0-1で敗れ、すでに突破を決めている最終予選で初黒星を喫した。 最終予選通算成績は6勝2分け1敗で、オ}