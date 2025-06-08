長崎県にあるテーマパーク「ハウステンボス」では、2025年6月21日(土)にミッフィーをテーマにした新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」がオープンします。また、九州に在住する方々への感謝を込めて、特別価格の「ワクワク先取りパスポート」が期間限定で販売されます。このパスポートは、新エリアオープン日である6月21日(土)〜8月31日(日)までの期間、九州在住者がハウステンボスをお得に満喫できる内容となっています。九