「BCNランキング」2025年5月26日〜6月1日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）3位PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）4位PIXPRO FZ45 ブラックFZ45(BK)（KODAK）5位デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）6位movio オートフォーカス機能搭載デジ