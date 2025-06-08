ＳＢＩ新生銀行は近く、定期預金の金利を引き上げる方針を決めた。半年物は０・１７％引き上げて年１・０％とし、国内で最高水準となる。新規の口座開設だけでなく既存の預金者も対象とする。今後の日本銀行による利上げを見据え、他行に先行して金利を上げ、預金量の拡大につなげたい考えだ。半年物の金利が１・０％台になるのは、２０００年に旧新生銀が発足してから初めて。１年物は０・２５％引き上げて年０・８５％に、５