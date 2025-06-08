○ 阪神 8 − 2 オリックス ●＜2回戦・甲子園＞MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『阪神−オリックス戦』で解説を務めた藪恵壹氏が、阪神・岡留英貴について言及した。岡留は0−2の6回一死一塁の場面に、先発・大竹耕太郎の後を受けて登板。紅林弘太郎にレフト前に運ばれたが、中川圭太を遊ゴロ、宮城大弥を一飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。藪氏は岡留の良さについて「サイドハンドのピッチャーなので、右バ