フィリーズは７日（日本時間８日）、ブライス・ハーパー内野手（３２）が右手首の炎症のため、を１０日間の故障者リスト（ＩＬ）入りしたことを発表した。２度のシーズンＭＶＰ（１５、２１年）を誇る３２歳は、今季も正一塁手として５７試合に出場。ここまでは２１３打数５５安打、打率２割５分８厘、９本塁打、３４打点をマークしていた。５月２７日（同２８日）のブレーブス戦で右肘に死球を受けた後は、５試合連続で欠場