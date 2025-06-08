韓国ドラマ「涙の女王」に出演し、話題となった女優のイ・ミスク（65）が、後輩女優チョン・ジヒョン（43）の料理の腕前を称賛した。 【写真】43歳になっても凛とした美しさは変わらないチョン・ジヒョン イ・ミスクは自身のYouTubeチャンネル「イ・ミスク ミスクらしいミスクさん」を更新。料理の腕を披露しながら、後輩女優について言及した。「私は30代から、急に健康について考えるようになった」「最近の若い俳優たちも