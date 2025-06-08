プロ野球・巨人が7日、球団公式YouTubeを更新。「【祝！球団新記録】ライデルの日常」と題され、マルティネス投手の試合前の様子を公開しました。マルティネス投手は7日の楽天戦に2点リードの9回に登板すると、1イニングを無失点に抑えて、球団新記録の開幕から25試合連続無失点を達成。またリーグトップタイの21S目を挙げました。動画ではそんなマルティネス投手の試合前の様子を公開。ウォームアップを終えると、練習用ボールに