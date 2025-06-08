25歳の時に発症した「1型糖尿病」の当事者として、様々なフィールドで発信を行うたいきさん（28歳）。一時は生死の境をさまよい、回復後も一生インスリンを打ち続けなければならない体となりながらも、YouTubeやTikTokへの動画投稿をはじめ、“糖尿病インフルエンサー”としての活動を開始。支援者や企業の協力のもと自転車での日本一周を成し遂げ、さらには東京マラソン完走を果たすなど、精力的な活動を行っています。そして今年