人気レースクイーンの日南まみ（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。カラフルなレースクイーン・コスチューム姿を披露した。「楽しかった」とつづり、サーキットでのカラフルなレースクイーン・コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「癒されます」「瞳が色っぽい」「コス、似合ってて可愛い、サイコ〜」「超めっちゃ可愛いすぎ」などの声が寄せられている。日南は、2019年からイベン