7日、米ワシントン中心部で行われたLGBTパレード（共同）【ワシントン共同】米首都ワシントン中心部で7日、LGBTQら性的少数者の権利向上を訴える大規模なパレード「ワールドプライド」が実施された。政府が認める性別は「男性と女性だけ」だとするトランプ政権のお膝元での開催。参加者には、多様性推進の取り組みを否定する政権の姿勢に抗議する人もいた。国際的なLGBTQ団体がほぼ数年に1回のペースで、世界各地の都市で開催