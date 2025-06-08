大橋ボクシングジム（神奈川県横浜市）が、７月２６日に子どもたちがプロボクシングの“セカイ”を体験できるイベント「ドコモ未来フィールド」を開催し、小学１年〜６年生の男女（未経験者歓迎）と保護者の計１８組（小学生１人＋保護者１人の合計３６人）を無料招待することを８日、発表した。イベントプログラムは、以下の通り・ジム所属選手トレーニング見学・ジム所属選手によるボクシング体験・大橋秀行会長、八重