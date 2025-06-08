人気レースクイーンの央川かこ（30）が7日、自身のインスタグラムを更新。黒のセパレート・コスチューム姿を披露した。「本日からトヨタカローラ栃木宇都宮上横田店にて開催されている【CUSTOMIZE＆OUTDOORFAIR】」と告知し、「わたしはフォーミュラカーでの車両立ちと、トヨタカローラ栃木さまのインスタから配信でイベントの紹介をさせて頂いています」とアピール。黒のセパレート・コスチューム姿でポーズを取ってい