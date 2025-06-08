結婚はゴールではなく、新たな人間関係のスタート。中でも「義実家との関係」は、多くの女性にとって悩みのタネになることもあるのではないでしょうか。おめでたいはずの妊娠報告も、相手の反応次第では、喜びが一転、モヤモヤとした気持ちを抱えてしまうことも…。今回は、そんな義母の心ない一言に、普段は冷静な夫が見事な反撃で妻の心を守った話をご紹介いたします。医者家系のプライドが邪魔？「私の夫は医者家系に生まれまし