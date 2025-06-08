ピコ太郎がNHK『みんなのうた』（2025年6月〜7月放送）のために書き下ろした新曲「チャンチャンコ〜KANREKI60〜」が本日6月8日(日)より配信スタート。あわせて、同楽曲のミュージックビデオが公開された。 ◆「チャンチャンコ〜KANREKI60〜」MV 本作のミュージックビデオは、昨今話題の生成AIを駆使し、AI映像クリエイターと共に古坂大魔王が構成・演出を担当。“AI愛”を爆発させた、ピコ太郎渾身の意欲作に仕上がっている。 空飛