人気レースクイーンの池永百合（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。白のミニスカ姿を披露した。「おはよう」とつづり、8日の自身の撮影会をアピールし、水色のワンショルダーのトップスに白のミニスカート姿の社損をアップした。この投稿にフォロワーらからは「爽やか可愛いですねー」「今朝も激カワだね！」「ミニスカート最高」「可愛い〜」「めっちゃカワイイ」「魅力的で！お似合いですよ」などの声が寄せられ