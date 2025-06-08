アイビーカンパニーが運営する｢キハチ 青山本店｣では、季節のメロンを使ったメロンパイとアフタヌーンティーを、2025年6月13日(金)7月15日(火)まで販売いたします。茨城県産メロン｢イバラキング｣をぜいたくに使用した、みずみずしいメロンの果肉を堪能できる特別なメニューが登場します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 茨城県産メロンを使ったスイーツが登場 茨城県産のメロ