第７４回全日本大学野球選手権大会（報知新聞社後援）が９日、神宮球場と東京Ｄで開幕する。全国２７連盟の春季リーグ戦などを勝ち抜いた代表校が出場。大学日本一を懸けた熱き戦いが展開される。＊＊＊広角に強い打球を飛ばす。勝負所での一撃に、スカウトたちの評価は高まるばかりだ。今秋ドラフト１位候補の創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）は同校初の大学日本一へ、闘志をたぎらせた。「まずは東亜大にしっ