【モデルプレス＝2025/06/08】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第22話 「小生、酒上不埒にて」が、8日に放送される。【写真】大河「べらぼう」小芝風花、横浜流星と熱いハグ◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった
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