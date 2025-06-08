●信用買い残減少ランキング【ベスト50】 ※5月30日信用買い残の5月23日信用買い残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1627銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． 三菱ＵＦＪ -6,851 38,2486.75 ２． ＮＴＴ