第７４回全日本大学野球選手権大会（報知新聞社後援）が９日、神宮球場と東京Ｄで開幕する。全国２７連盟の春季リーグ戦などを勝ち抜いた代表校が出場。大学日本一を懸けた熱き戦いが展開される。スポーツ報知では、アマ野球担当デスクと全国の担当記者らによる座談会を行い、注目校、注目選手など見どころを語り合った。デスク（以下、デ）Ｖ候補の本命は史上初の３連覇を狙う青学大かな。浜木（以下、浜）リーグ戦では