ドジャースは7日（日本時間8日）、トニー・ゴンソリン投手（31）が右肘の痛みを訴え、負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。これで投手陣は14人目のIL入り入りとなった。ゴンソリンは4日（同5日）のメッツ戦に先発し、5回3安打3失点で敗戦投手となっていたが、今季3勝を挙げており、先発では山本由伸の6勝に次ぐチーム2番目の勝ち頭。痛い離脱となった。今季は投手陣に故障者が続出。スネル、グラスノー、佐々木の先発陣に