埼玉・秩父郡の新たな展望スポット“SUSABINOテラス”が、7月7日（月）から、長瀞・宝登山山頂にオープンする。【写真】目の前に広がる絶景！フォトフィールドから見るイメージ■新作ドリンクが登場今回“自由気ままな遊びの心”をコンセプトにオープンするSUSABINOテラスは、眼前に秩父地域の象徴である“武甲山”をはじめ、“秩父連山”や“長瀞渓谷”、そして四季折々の彩り豊かな風景が広がる新たな展望スポット。展望