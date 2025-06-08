Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿£µ½µÏ¢Â³£Ç£É³«ºÅ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£É°ÂÅÄµ­Ç°¡Ê£¶·î£¸Æü¡¿¼Ç1600£í¡Ë¤À¡£ºòÇ¯¤Ï¹á¹Á¤«¤é»²Àï¤·¤Æ¤­¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ÆÂ×´§¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¥â¡¼¥ê¥¹°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï¤È¸À¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Ã±¾¡£±ÇÜÂæ¤ÎÃÇÁ³¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤¬²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£