サッカー日本代表は７日、２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選インドネシア戦（１０日・パナスタ）に向けて、大阪・堺市内で練習を行った。初選出で今回の招集メンバー最年少のＭＦ佐藤龍之介（１８）＝岡山＝は、５日のオーストラリア戦ではベンチ外。小野伸二氏（４５）が日本史上最年少の１８歳２７２日で出場して以来、史上２人目となる１０代での本大会出場へ向け、次戦でのＷ杯最終予選最年少デビューと“一発回答”に挑む。
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