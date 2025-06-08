福岡県うきは市は6日、3億1971万円を追加する本年度一般会計補正予算案など9議案を発表した。13日開会の市議会定例会に提案する。補正予算案は物価高騰対策が中心となった。下水道に接続する約9700の世帯・事業者の下水道料金を2カ月間免除する下水道事業会計繰出金7400万円▽下水道に接続していない約1000世帯にくみ取り料金2カ月分相当6千円を支援する、し尿処理費659万円▽市内の私立保育園3園に給食食材費を支援する民間保