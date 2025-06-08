¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ8.7¡áÉ¸½à¢¨ÅÚÍË¸áÁ°7»þ30Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°14.6¡ó¡¢4³Ñ14.8¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°4.6¡ó¡¢4³Ñ5.0¡ó¢¨ÅÚÍË¸áÁ°5»þ30Ê¬¡£ÉôÊ¬Åª¤ËÁ°³«ºÅ¤Î½ý¤ß¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬³«Ëë½µ¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¡£ÅÚÍË¤ÏÀè¹ÔÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»þ·×¤Ï½Ð¤ë¡£¥À¡¼¥È¤â´ðËÜ¤ÏÁ°Í­Íø¡£