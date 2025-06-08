¼¯Åç¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF¾®ÀîÎÊÌé¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ç6·îÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾®Àî¤Ï15Ç¯¤ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤«¤éFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤Ë½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢22Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥®¥Þ¥é¥¤¥ó¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤