¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î½©¼ÄµÜ²È¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î7Æü¸áÁ°¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Ë¤¢¤ëÆü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇ½é¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö·Æ¤Î±à¡×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1958Ç¯³«Àß¤Î¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ä½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³§¤µ¤ó»×¤¤½Ð¿¼¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì