【BS12 トゥエルビ:<日曜アニメ劇場 特別編>DEATH NOTE デスノート the Last name】 6月8日18時30分~ 放送 ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにて「<日曜アニメ劇場 特別編>DEATH NOTE デスノート the Last name」を本日6月8日18時30分から放送する。 「DEATH NOTE デスノート the Last name」は、雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載