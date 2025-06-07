¿·´ÆÆÄ¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£±Ñ¡ØDaily Mirror¡Ù¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¹¶·â¿Ø¤Î¹½ÃÛ¤À¡£¥±¥¤¥ó¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë71¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥¤¥ó¤¬¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï