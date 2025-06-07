ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÂç·¿²»³ÚÆÃÈÖ¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù(7·î15Æü15:00¡Á)¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÝ¯°ææÆÊÆ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦J-HOPE¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç1Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿RIP SLYME¤¬½é½Ð±é¡£º£Ç¯3ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ç38Ëü¿Í¤òÆ°°÷Í½Äê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿·¶Ê¤ÏBillboard JAPAN HOT 100¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ki