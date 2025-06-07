¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä5¡Ý4¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê6·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6·î7Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥¤¥ó¾å¥®¥ê¥®¥ê¤Î¡È¿À¶È¥Ð¥ó¥È¡É¤Î½Ö´Ö6·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¿À¥Ð¥ó¥È¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4-4¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î9²óÎ¢¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¹¶·â¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿9ÈÖ¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥«¥¤¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥ì¥Õ¥¡