¿Íµ¤½÷·Ý¿Í¤¬¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤Æ»£¤ì¤¿¤È¸À¤¦¿´Îî¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¡¼¥ä¤¬¸ø³«¤·¤¿¿´Îî¼Ì¿¿¡Ø¥Ê¥ª¥­¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÏYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×367Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Naokiman¤Î¤â¤È¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤­¤ÎÍ­Ì¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤ò¡È°¦¤È¥í¥Þ¥ó¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç