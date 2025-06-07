£·Æü¸á¸å£³»þ£µÊ¬º¢¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê£³£²¡Ë¤¬¥Ù¥Ã¥É¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¥Û¥Æ¥ë½¾¶È°÷¤ÈÃËÀ­¤ÎÃÎ¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢£±£±£°ÈÖ¤·¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿Æ±¸©·ÙÃæ½ð°÷¤¬ÃËÀ­¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Æ±½ð¤¬»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¾åÈ¾¿È¤¬Íç¤Ç¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ­¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢Íí¤·¡¢½÷