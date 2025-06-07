7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00¡Á22:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Î¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÝ¯°ææÆ¡¢ÁíÀª50ÁÈ°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î²Æ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î8»þ´ÖLIVE¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªËÜÆü¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó Âè°ìÃÆ¤ò²ò¶Ø¡ªº£²ó²ò¶Ø¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó Âè°ìÃÆ¡äINI¡¢ILLIT¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢WEST.¡¢ENHYPEN¡¢King & Prince¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢J-H