¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/07¡ÛÍò¡¦Ý¯°ææÆ¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²Æ¤Î²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×¡Ê7·î5Æü15»þ¡Á22»þ54Ê¬À¸ÊüÁ÷¡Ë¤è¤ê¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¤Î¹ÈÇòº¹¤·Æþ¤ì¡ÖÍò°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¢¡J-HOPE¡¦¥­¥ó¥×¥ê¡¦HANA¤é¡ÖTHE MUSIC DAY 2025¡×½Ð±éÊÆ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿21À¤µª¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦J-HOPE¤¬º£Ç¯¤Î¡ÖTHE MUSIC DAY¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ