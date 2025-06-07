Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢6·î7Æü¡¦8Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡ØSnow Man 1st Stadium Live Snow World¡ÙÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ïー¥µ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¼Ì¿¿¡§º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¡ØSnow Man 1st Stadium Live Snow World¡Ù¥ê¥Ïー¥µ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¢£º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Å·¹â¤¯¥Þ¥¤¥¯¤òÆÍ¤­½Ð¤¹ ¤Þ¤ºÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¤¤¤¦